Adocia lance 3 études sur BioChaperone Combo avec Tonghua Dongbao

(Boursier.com) — Adocia annonce l'autorisation des autorités réglementaires chinoises (CDE) et allemandes (BfArM) pour la conduite de trois études cliniques sur BioChaperone Combo (BC Combo). Tonghua Dongbao finance l'intégralité du programme clinique qui sera mené par Adocia sans impact de trésorerie pour Adocia. "Nous sommes heureux que ce médicament innovant se rapproche un peu plus des millions de patients asiatiques dont la survie est assurée par l'insuline", déclare le Dr. Chunsheng Leng, Président Directeur Général de Tonghua Dongbao. "Les insulines d'Adocia s'inscrivent pleinement dans le cadre des politiques nationales qui encouragent le développement de produits biologiques innovants, mais également dans la stratégie d'expansion commerciale de Tonghua Dongbao en Chine ainsi que dans les principaux territoires d'Asie couverts par cet accord".

"Nous sommes ravis du programme de développement accéléré de ce produit innovant, basé sur notre plateforme propriétaire BioChaperone", déclare Olivier Soula, Directeur Général Délégué d'Adocia & Directeur de la R&D. "BC Combo, combinaison des insulines modernes rapide (Lispro) et lente (glargine), permet d'offrir une meilleure régulation de la glycémie comparativement aux Premix, des insulines simples d'utilisation, qui restent largement répandues à travers le Monde". Adocia a démontré les bénéfices cliniques de cette nouvelle association notamment par la réduction des hyperglycémies et des hypoglycémies en comparaison avec les insulines 'prémix' (insulines ayant un profil à la fois rapide et lent), tout en conservant la simplicité d'utilisation d'une seule et même injection.

La Chine est le pays qui compte le plus grand nombre de personnes atteintes de diabète avec plus de 140 millions de patients, soit 1 personne sur 10. La Chine est également l'un des plus grands utilisateurs de la catégorie des prémix, qui représentent 65% du marché chinois en volume. Ces études sont menées en Allemagne et le programme a été validé par les autorités chinoises afin d'en assurer la recevabilité lors des étapes de développement ultérieures.

BioChaperone Combo est une combinaison fixe de deux insulines de référence : une insuline lente, glargine (telle que contenue dans le produit commercial Lantus) et une insuline rapide, lispro (telle que contenue dans le produit commercial Humalog). De nombreux patients dans le monde préfèrent utiliser des combinaisons fixes d'insulines lentes et rapides plutôt que d'avoir recours à deux produits distincts (simplicité, réduction du nombre d'injections quotidiennes).

BC Combo apporte un certain nombre d'avantages par rapport aux prémix traditionnels : il permet une réduction du niveau d'hyperglycémie post-prandiale et une réduction du risque d'hypoglycémie, et offre un meilleur contrôle basal sur 24h.

Le BC Combo a été licencié à Tonghua Dongbao en 2018 en échange de 40 millions de dollars à la signature. Un maximum de 50 millions de dollars conditionné aux franchissements de futures étapes de développement et des royalties à deux chiffres sur les ventes sont également prévus. BC Combo est protégé par des brevets jusqu'en 2038.