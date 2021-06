Adocia initie une étude de Phase 1 chez le patient diabétique de type 1 avec BC LisPram administré en pompe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Adocia , une société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans les traitements du diabète et d'autres maladies métaboliques à base de formulations innovantes de protéines et de peptides, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une étude clinique de Phase 1 en collaboration avec le Dr Ahmad Haidar, de l'Université McGill au Canada, afin d'évaluer la pharmacocinétique, le contrôle glycémique et la tolérance de la formulation prandiale BioChaperone (BC) Lispro Pramlintide (BC LisPram) chez 16 patients atteints de diabète de type 1 en comparaison à l'insuline rapide lispro.

"Nous avons démontré que lispro et pramlintide perfusés par deux pompes distinctes améliorent le contrôle de la glycémie par rapport à l'insuline rapide administrée seule dans un pancréas artificiel[1] et la plupart de mes patients ont déclaré qu'ils utiliseraient la coformulation si elle était disponible dans le commerce. Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée d'étudier le BC LisPram, qui permettra d'utiliser une seule pompe pour administrer les deux hormones" a déclaré le Dr Ahmad Haidar.

Les avantages médicaux du pramlintide sont scientifiquement démontrés. Pramlintide associé à l'insuline améliore le contrôle glycémique, induit une perte de poids et une sensation de satiété. Bien que le pramlintide soit le seul médicament approuvé en association à l'insuline dans le diabète de type 1, c'est un médicament sous-utilisé car il nécessite trois injections quotidiennes supplémentaires, en plus des multiples injections d'insuline.

Adocia a développé deux produits, M1Pram en stylo pour une administration au moment des repas, actuellement en Phase 2, et BC LisPram pour une application en pompe. De précédentes études menées sur le M1Pram ont confirmé les attributs du pramlintide.

"Notre objectif est d'offrir les puissants effets combinés de l'amyline et de l'insuline aux patients diabétiques sans augmenter le fardeau de la maladie. Nous sommes très heureux de réaliser cette étude avec le Dr Ahmad Haidar qui a beaucoup contribué à ce projet en démontrant l'importance du pramlintide en association à l'insuline chez l'homme" déclare Olivier Soula, Directeur Général Adjoint et Directeur R&D d'Adocia.