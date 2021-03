Adocia initie une étude clinique de Phase 2 sur le M1Pram chez les personnes atteintes de diabète de type 1

(Boursier.com) — Adocia annonce le lancement d'une étude de phase 2 ayant pour but de confirmer et optimiser la tolérance et la supériorité du M1Pram en comparaison à l'insuline lispro (Humalog, Eli Lilly) sur des critères de contrôle glycémique et de perte de poids lorsqu'ils sont administrés en association avec de l'insuline basale chez le patient diabétique de type 1.

"Nous sommes heureux de lancer si rapidement cette étude ambitieuse. Nous pourrons ainsi évaluer sur une population plus large les effets remarquables obtenus avec M1Pram lors de nos précédentes études", déclare Olivier Soula, Directeur Général Délégué et Directeur de la R&D d'Adocia. "M1Pram pourrait améliorer la glycémie et induire une perte de poids chez les patients en surpoids ou obèses, ce qu'aucune insuline n'est parvenue à faire".