Adocia grimpe de plus de 20% après les annonces !

(Boursier.com) — Adocia grimpe de plus de 20% ce mercredi sur les 6 euros, au plus haut depuis le début 2022, alors que la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques a annoncé ses résultats financiers du deuxième trimestre 2023, ainsi que la conclusion du financement de 10 millions d'euros...

Le chiffre d'affaires de la société provient principalement des accords de licences et de collaboration signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Chine et dans d'autres territoires d'Asie.

Le chiffre d'affaires reconnu sur le premier semestre de l'année 2023 de 1,6 million d'euros reflète principalement les dernières prestations fournies par les équipes d'Adocia dans le cadre de la collaboration signée avec THDB sur le projet BioChaperone Combo pour la finalisation des trois études cliniques conduites en Europe. Il intègre également les revenus liés à l'étude de faisabilité en cours sur AdOral.

En 2022, sur la même période, le chiffre avait été impacté à hauteur de 4,8 millions euros par l'encaissement en mai 2022 du paiement d'étape généré à la suite du recrutement et du dosage du premier patient dans le programme de Phase 3 lancé avec BioChaperone Lispro par THDB en Chine.

Situation de trésorerie nette au 30 juin

La trésorerie de la société s'élève à 12,1 millions d'euros au 30 juin 2023, comparée à 17,4 millions d'euros au 31 décembre 2022. Cette position inclut 4,3 millions d'euros reçus en février 2023 dans le cadre de la mobilisation du crédit d'impôt recherche 2022. A périmètre comparable, la consommation de trésorerie liée aux activités pour les six premiers mois de l'année s'élève à 5,3 millions d'euros, inférieure à celle de l'an dernier sur la même période (6,9 millions d'euros).

Les dettes financières nettes (hors impacts IFRS 16 et instruments dérivés) s'élèvent à 19,6 millions d'euros à fin juin 2023 contre 24,1 millions d'euros au 31 décembre 2022. La diminution des dettes de 4,6 millions d'euros sur le premier semestre provient essentiellement (i) du remboursement de l'échéance trimestrielle (mars) de l'emprunt IPF Partners compensée par les frais et intérêts liés au remboursement anticipé de la dette effectuée début juillet, (ii) de la conversion (pour un montant de -3,7 millions d'euros à fin juin 2023) des obligations convertibles en actions dites "OC 1124" émises par la société en décembre 2022 et (iii) du remboursement des emprunts PGE (-0,7 million d'euros) et (iv) d'un abandon de créance de 0,5 million d'euros de Bpifrance sur le programme Hinsbet initié en 2012 et abandonné.

Evènements depuis le 30 juin 2023

Comme annoncé dans le communiqué de presse publié par la Société le 5 juillet 2023, cette dernière a procédé le 13 juillet au remboursement anticipé total de son prêt auprès d'IPF Partners pour un montant de 9,8 millions d'euros. Ce remboursement permet ainsi de libérer Adocia de tous les nantissements et suretés qui étaient associés à cette dette.

Les dettes financières d'Adocia sont aujourd'hui constituées principalement des obligations convertibles en actions (et qui sont susceptibles d'intégrer les capitaux propres) et du PGE (Prêt Garanti par l'Etat) contractés auprès de Bpifrance, HSBC, BNP et LCL pour un montant total de 5,8 millions d'euros. Dans le cadre des discussions qui s'étaient engagées depuis la fin du mois de mars avec ses banquiers, la Société avait demandé un aménagement de la dette PGE et les discussions sur ce sujet se poursuivent.

La société a reçu, le 20 juillet 2023, un montant de 10 millions d'euros prévu à la signature du contrat d'option conclu avec Sanofi pour les droits exclusifs sur M1Pram.

Détail de l'opération de financement

Le financement de ce jour comporte deux volets :

une augmentation de capital de 5 millions d'euros réalisée au bénéficie d'investisseurs, incluant Bpifrance et Gérard Soula ;

une émission de 566.539 obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de dix euros chacune, pour un montant nominal global d'environ 5,7 millions d'euros, souscrites par Vester Finance et deux investisseurs européens.

L'Augmentation de Capital et l'émission des OC feront l'objet d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Prudent, Oddo BHF a ajusté sa cible sur le dossier de 5,6 à 5,4 euros, tout en restant 'neutre'.