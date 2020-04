Adocia : éléments financiers du 1er trimestre 2020 et impact du COVID-19

(Boursier.com) — Adocia affiche au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 1,07 million d'euros (0,45 ME un an plus tôt) qui résulte des accords de licence signés en avril 2018 avec la société Tonghua Dongbao Pharmaceuticals Co et reflète les prestations de services de recherche et développement fournies pour le transfert et le développement des produits licenciés.

Au 31 mars 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie se situaient à 35,7 millions d'euros, à comparer à un montant de 43,7 millions d'euros au 31 décembre 2019. La consommation de trésorerie sur le premier trimestre 2020 s'élève à 8 millions d'euros et se situe à un niveau comparable à celle de l'an dernier (7,8 millions d'euros à périmètre comparable).

Les dettes financières à fin mars 2020 s'élevaient à 20,8 millions d'euros et sont constituées principalement de l'emprunt obligatoire de 15 millions d'euros souscrit auprès d'IPF Fund II en 2019 et des emprunts bancaires contractés pour financer l'acquisition et la rénovation du bâtiment où sont situés le centre de recherche et le siège social de la société.

Au niveau de l'impact de la pandémie de COVID-19, les activités de recherche sur le site lyonnais se sont poursuivies et se focalisent sur les activités prioritaires. Après deux premières semaines d'adaptation, la société a repris un niveau d'activité plus soutenu avec près de 60% du personnel R&D présent sur le site. L'ensemble des études cliniques et précliniques en cours ont pu être maintenues malgré des retards du fait de ressources limitées chez les sous-traitants. L'impact le plus significatif à ce jour concerne l'analyse des résultats de l'étude clinique M1 PRAM (ADO09) dont la publication, initialement attendue au premier trimestre 2020, devrait être faite courant avril.

Pour les autres activités, la société a décidé de privilégier le développement de deux nouvelles études cliniques : l'étude de bridging BioChaperone Lispro et une extension de l'étude M1 PRAM (ADO09) à une population spécifique de patients requérant des doses élevées d'insuline prandiale. Cette extension n'impacte pas la publication de la première partie des résultats.

Par ailleurs, le partenaire de la société, Tonghua Dongbao, malgré certaines difficultés rencontrées, a pu maintenir ses efforts de développement sur les deux produits qui lui ont été licenciés par Adocia, et notamment la préparation du dépôt du plan de développement clinique du projet BioChaperone Lispro auprès des autorités règlementaires chinoises.