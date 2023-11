Adocia : données précliniques prometteuses pour la thérapie cellulaire du diabète

(Boursier.com) — Adocia a dévoilé des données précliniques qualifiées de prometteuses sur AdoShell Islets pour la thérapie cellulaire du diabète. Des résultats supplémentaires ont en effet été présentés lors de récents congrès internationaux.

Les résultats obtenus par AdoShell Islets dans les essais précliniques sont jugés très prometteurs pour les personnes atteintes de diabète de type 1. " Cette technologie pourrait non seulement éviter le recours à l'immunosuppression, mais aussi garantir une fonctionnalité prolongée et une biocompatibilité exceptionnelle. Le potentiel d'AdoShell Islets pourrait avoir un impact fondamental sur la vie de millions de personnes atteintes de diabète et sur la façon dont nous abordons son traitement ", explique Adocia.

Le Dr Rosy Eloy, Chief Medical Officer d'Adocia, a exprimé sa confiance dans les perspectives d'avenir de cette biothérapie : " Nous sommes très enthousiastes à l'idée de contribuer au développement de la thérapie cellulaire avec notre produit innovant AdoShell, qui pourrait permettre de guérir le diabète grâce à l'implantation de cellules allogéniques ou de cellules souches, sans avoir recours à un traitement immunosuppresseur ".

Adocia travaille activement à la préparation d'essais cliniques afin d'apporter cette technologie aux patients le plus rapidement et le plus sûrement possible. Adocia prépare les interactions avec l'EMA (European Medicines Agency) pour valider le plan de développement proposé. AdoShell Islets pourrait alors être testé en clinique d'ici fin 2024.

Parallèlement, la matrice AdoShell, en tant que plateforme technologique, est envisagée pour des applications avec des cellules souches et dans d'autres domaines thérapeutiques (maladie de Parkinson, hémophilie, oncologie, etc.). Le déploiement de la plateforme dépendra de l'intérêt de futurs partenaires.