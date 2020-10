Adocia dispose de 35,5 ME en caisse

(Boursier.com) — Avec l'obtention, en août 2020, d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 7 millions d'euros, la trésorerie de la société s'élève à 35,5 millions d'euros à fin septembre 2020, comparée à 43,7 millions d'euros au 1er janvier 2020.

La consommation de trésorerie pour les neuf premiers mois de l'année s'élève à 8,2 millions d'euros. Retraitée du PGE, elle se situe à 15,2 millions d'euros à comparer à 16,2 millions d'euros l'an dernier sur la même période et à périmètre comparable. La diminution de 1 million d'euros s'explique principalement par une diminution de certaines dépenses dans le contexte actuel d'épidémie mondiale.

Au 30 septembre 2020, les dettes financières s'élèvent à 28 millions d'euros contre 21,2 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Le chiffre d'affaires à 9 mois ressort à 682 KE, contre 1,97 ME un an plus tôt.