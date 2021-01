Adocia : des résultats cliniques positifs confirmant le profil ultra-rapide de BC Lispro

Crédit photo © Adocia / Tournaire

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique au stade clinique Adocia annonce les résultats positifs de l'étude pharmacologique comparant BioChaperone (BC) Lispro, formulations utilisant l'insuline lispro de deux sources différentes : le biosimilaire de son partenaire Tonghua Dongbao (THDB) d'une part, et Humalog, produit commercialisé par Eli Lilly d'autre part. Nous sommes heureux des résultats cliniques obtenus par Adocia avec notre insuline rapide. Ces résultats sont précieux pour nos deux sociétés, dans la mesure où ils permettent d'avancer sur les études de Phase 3 de BC Lispro en Chine en 2021 , commente le Dr Chunsheng Leng, Président de Tonghua Dongbao.

Cette étude clinique croisée, randomisée et en double aveugle en clamp euglycémique a été conduite sur 30 sujets diabétiques de type 1. Elle visait à comparer les propriétés pharmacocinétiques, pharmacodynamiques et la sécurité de 4 formulations. Elles ont démontré une bonne sécurité d'utilisation et ont bien été tolérées.

Ces résultats confirment le profil d'action des caractéristiques de l'insuline ultra-rapide du BC Lispro, avec un profil de sécurité similaire à celui d'Humalog.

La réalisation de cette étude avait été autorisée d'une part par les autorités de santé allemandes en date du 24 juillet 2020 et d'autre part, par la FDA dans le cadre d'une IND (Investigational New Drug) le 29 juillet 2020.