Adocia : dépôt d'un brevet sur une technologie de délivrance orale de peptides

(Boursier.com) — Adocia , la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui avoir déposé un brevet sur une technologie de délivrance orale de peptides.

Les peptides et les protéines sont très largement utilisés comme médicaments notamment dans le traitement de maladies chroniques telles que le diabète. Cependant la quasi-totalité de ces médicaments existent uniquement sous formes injectables, ce qui est très contraignant pour les patients et entraîne un frein à l'adoption de ces produits, a fortiori lorsqu'il s'agit de maladies chroniques qui requièrent des injections nombreuses et régulières.

Ces dernières années, d'importants efforts de recherche ont été déployés afin d'obtenir des formes orales mais le défi technologique est conséquent, ces molécules étant naturellement dégradées dans le tube digestif avant d'atteindre la circulation sanguine.

Adocia a mis au point une formulation dont les études précliniques montrent une augmentation du rendement d'absorption des peptides par le tube digestif, ce qui permettrait ainsi de passer des formes injectables à des formes orales.

"Nous sommes heureux d'ajouter cette 3ème plateforme technologique à notre portefeuille. Cela nous ouvre de nombreuses applications sur des marchés que nous connaissons bien, tels le diabète et l'obésité", déclare Gérard Soula, Président Directeur Général d'Adocia. "Nous envisageons de réaliser une première étude clinique chez l'homme en 2022 afin de valider la preuve de concept".