Adocia : Au 31 août, la position de trésorerie s'établit à 16 ME

(Boursier.com) — Adocia , société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, publie ce jour ses résultats financiers du premier semestre 2023 et dresse un bilan de ses activités.

Les comptes semestriels consolidés aux normes IFRS ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes de la société et ont été arrêtés par le conseil d'administration du 14 septembre 2023.

Au 30 juin 2023, la position de trésorerie était de 12,1 millions d'euros (17,4 millions d'euros au 31 décembre 2022). Le Chiffre d'affaires s'est établi à 1,6 million d'euros, provenant principalement du partenariat avec Tonghua Dongbao.

Au 31 août 2023, la position de trésorerie est ressortie renforcée à 16 millions d'euros, à la suite des opérations suivantes déjà communiqué :

-Encaissement de 10 millions d'euros de Sanofi, suite à l'accord d'exclusivité portant sur M1Pram;

-Opération de financement de 10 millions d'euros;

-Remboursement intégral du prêt de 10,2 millions d'euros.

"Suite à ma nomination en tant que Directeur Général, mes priorités à court terme étaient de conclure un partenariat sur M1Pram et de renégocier nos engagements avec nos prêteurs. Ce premier semestre a été marqué par une période difficile pendant laquelle nous avons dû suspendre la cotation du cours. Je suis ravi qu'en définitive, nous en soyons sortis plus forts en tant que compagnie et que nous ayons réussi à apurer notre dette, à renforcer notre position financière et, surtout, à franchir une étape importante vers un partenariat avec Sanofi sur le M1Pram. Nous travaillons sur les plans clinique et réglementaire pour accélérer le développement de ce produit, notamment avec la préparation d'un essai de Phase 2b aux Etats-Unis pour les personnes souffrant d'obésité et de diabète de type 1. Notre priorité est maintenant de finaliser un accord de licence mondial pour M1Pram", a déclaré Olivier Soula.

"Parallèlement, le bon déroulement des essais de Phase 3 de BioChaperone Lispro en Chine atteste de la double expertise d'Adocia en matière d'innovation et de développement pharmaceutique de produits majeurs. Cette maturité et cette expertise sont les clés de nos succès futurs", conclut Olivier Soula.