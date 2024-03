Adocia annonce sa participation à des évènements clés

(Boursier.com) — Adocia , société biopharmaceutique au stade clinique

spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l'obésité, annonce ce jour la participation de son équipe de direction aux conférences suivantes :

- 36th Annual Roth Conference - 17-19 mars, Dana Point, Californie, USA

Cet événement offre aux investisseurs la possibilité d'écouter et de rencontrer les dirigeants d'environ 500 entreprises privées et publiques.

- Bio-Europe Spring - 18-20 mars, Barcelone, Espagne

Cet important événement de partnering rassemble plus de 2 000 entreprises dans le cadre de meetings individuels.

- Congrès de la Société Francophone du Diabète - 19-22 mars, Toulouse, France

Cet évènement couvre tous les aspects de la diabétologie moderne des fondamentaux à la pratique clinique, en réservant une grande place aux innovations thérapeutiques, technologiques et à l'e-santé.

- Investor Access - 4-5 avril, Paris, France

Cet événement, dédié à l'actionnariat individuel, réunit entreprises et investisseurs pour des conférences et rencontres individuels.

- Cell and Gene Meeting on the Med - 9-11 avril, Rome, Italie

Cette conférence est le principal évènement réunissant le secteur de la thérapie cellulaire et génique.

Couvrant un large éventail de sujets (de l'accès au marché à la réglementation, en passant par la fabrication ou le financement), son programme inclut des panels d'experts, des opportunités de partenariats, des présentations par des entreprises de premier plan.

- LSX World Congress - 29-30 avril, Londres, Royaume-Uni

Cet événement rassemble les dirigeants et les décideurs des entreprises biopharmaceutiques, Medtech et Healthtech les plus innovantes au monde, ainsi que des investisseurs, des équipes BD&L, des responsables de la 'R&D' et des experts de l'industrie.

- Equity Forum Spring - 13-15 mai, Frankfort, Allemagne

Environ 120 sociétés cotées participent à cet évènement et présentent leurs chiffres d'affaires et leurs perspective pour l'exercice suivant à des investisseurs, des analystes, des journalistes financiers et d'autres acteurs du secteur financiers.