Adocia annonce sa participation à des conférences investisseurs en janvier 2022

(Boursier.com) — Adocia , la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de peptides et de protéines pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui sa participation à des conférences investisseurs virtuelles.

Les membres de l'équipe de Direction d'Adocia seront disponibles pour des rendez-vous virtuels : Gérard Soula (PDG), Olivier Soula (Directeur Général Délégué) et Valérie Danaguezian (Directeur Financier et Administratif).

25ème ODDO BHF Forum

Date : 6-11 janvier 2022

Délégation française @ JP Morgan Healthcare Conference

Date : 10-13 janvier 2022

Biotech Showcase

Date : 10-12 janvier et 17-19 janvier 2022

H.C. Wainwright BIOCONNECT Virtual 2022 Conference

Date : 10-13 janvier 2022