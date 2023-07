Adocia : accorde à Sanofi un droit exclusif de négociation d'un partenariat sur M1Pram

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Adocia a signé, un accord d'exclusivité au profit de Sanofi sur M1Pram.

Le paiement à Adocia de la somme de 10 millions d'euros confère à Sanofi un droit exclusif de négociation d'un partenariat mondial sur le produit.

Le versement de cette somme doit intervenir dans les jours qui viennent sous réserve de conditions usuelles.

M1Pram est une combinaison innovante d'insuline et de pramlintide développée par Adocia qui vise à devenir l'insuline rapide de référence pour les personnes atteintes de diabète et d'obésité. Des résultats cliniques de phase 2 sur des personnes ayant un diabète de type 1 en situation de surpoids ou d'obésité ont montré une perte de poids exceptionnelle avec un bon contrôle de la glycémie. M1Pram entend répondre à un important besoin médical non couvert pour cette population qui est estimée à près de 40 millions de personnes dans le monde.

Parallèlement, Adocia va réaliser une levée de fonds de 10 ME constituée d'un placement privé de 5 ME que se sont notamment engagés à souscrire Gérard Soula, Président du Conseil d'Administration d'Adocia, et Bpifrance, complétée par l'émission d'obligations convertibles que se sont engagés à souscrire Vester Finance et des investisseurs européens pour un montant de 5 millions d'euros. Ces opérations, qui auront un impact dilutif, feront l'objet d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers.

Raisons de la suspension du cours

Depuis le 31 mars 2023, Adocia ne respectait plus ses engagements financiers (covenants) envers IPF Partners, principal prêteur de la Société, mais avait engagé une discussion active avec l'ensemble de ses prêteurs pour aménager ces covenants et/ou restructurer sa dette. Cette situation avait été communiquée par la société à ses actionnaires notamment lors de la publication des résultats annuels 2022 et à nouveau lors de la publication des résultats du 1er trimestre 2023.

Le 1er juin 2023, IPF Partners a mis la société en demeure de régler la somme de 9,8 millions d'euros au plus tard le vendredi 2 juin, raison pour laquelle Adocia a demandé la suspension de sa cotation sur Euronext Paris.

La société était alors en discussion avec Sanofi et travaillait à structurer une levée de fonds, notamment afin de répondre à la demande d'IPF Partners. Un protocole d'accord a finalement été signé entre IPF Partners et Adocia afin de suspendre le paiement de la dette jusqu'au 30 juin.

A la suite de ces évènements, de l'accord intervenu avec Sanofi d'une part, et des engagements fermes obtenus de la part d'investisseurs d'autre part, Adocia a décidé de procéder au remboursement anticipé de son prêt auprès d'IPF Partners pour un montant de 9,8 ME. La société se libère ainsi des 'covenants' financiers associés et économise le montant des intérêts à venir.

Reprise du cours et perspectives

La cotation des actions ordinaires d'Adocia sur Euronext Paris reprend jeudi 6 juillet, à 9h CEST.

Grâce à ces opérations financières, Adocia devrait recevoir 20 ME d'ici fin juillet et va rembourser 9,8 ME à son prêteur IPF Partners. La société entend par ailleurs procéder à une priorisation de son portefeuille de produits afin d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'à la fin du 2e trimestre 2024.

Enfin, Adocia anticipe le versement de deux paiements en 2024 dans le cadre de son partenariat avec Tonghua Dongbao, sous réserve de l'atteinte de certaines étapes : un paiement de 10 M$ déclenché par la fin de la première étude de phase 3 en cours sur BioChaperon Lispro et un paiement de 10 M$ déclenché par le démarrage du programme clinique de phase 3 sur BioChaperone Combo. Ces paiements permettraient à la société de disposer d'une trésorerie suffisante jusqu'à fin 2024.