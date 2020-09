Adocia : à suivre

Crédit photo © Adocia / Tournaire

(Boursier.com) — Adocia , société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, communiquera oralement sur des résultats de la 1ère étude de M1Pram (ADO09) (pramlintide insuline) lors du Congrès Annuel de la Société Francophone du Diabète. Ces résultats ont précédemment été communiqués lors de l'événement annuel l'European Association for the Study of Diabetes et de l'Advanced Technologies & Treatments for Diabetes.

Détails de l'événement

Communications orales : Thérapeutique - insulinothérapie

ADO09, une co-formulation de l'analogue d'amyline pramlintide et de l'analogue d'insuline humaine A21G, réduit la glycémie post-prandiale en comparaison à l'insuline lispro chez le diabétique de type 1- Orateur : Grégory MEIFFREN

Date : 10 septembre 10h30-12h00.

Cette étude initiale de Phase 1b a ouvert la voie à une plus avancée, recrutant 40 patients qui ont utilisé M1Pram en ambulatoire pendant trois semaines en comparaison de l'insuline aspart. Ces résultats ont fait l'objet d'un communiqué de presse le 23 avril 2020...