Adocia a encaissé des revenus significatifs au premier semestre

(Boursier.com) — Adocia a fait part d'un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros pour le premier semestre 2022 contre seulement 0,4 million d'euros au premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires de la société provient essentiellement des accords de licences et de collaboration signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Chine et dans d'autres territoires d'Asie.

Sur le deuxième trimestre 2022, le chiffre d'affaires intègre des revenus de licence à hauteur de 5 millions de dollars, générés à la suite du recrutement et du dosage du premier patient dans le programme de Phase 3 avec BioChaperone Lispro mené par THDB en Chine. Le chiffre d'affaires à fin juin intègre également 2,2 millions d'euros de prestations fournies par les équipes d'Adocia dans le cadre de la collaboration signées avec THDB sur le projet BioChaperone Combo pour la conduite de trois études cliniques en Europe. Enfin, les revenus de licence intègrent l'impact de l'application des normes IFRS 15 sur le traitement du paiement initial reçu de THDB en 2018, à la signature des contrats de licences.

La trésorerie de la société s'élevait à 23,9 millions d'euros au 30 juin 2022, comparé à 15,2 millions d'euros au 31 décembre 2021. L'accroissement de la trésorerie s'explique par deux évènements significatifs : la vente du bâtiment réalisée en mars 2022 et qui s'est traduite par un encaissement net de 18,9 millions d'euros et l'encaissement de 4,2 millions d'euros lié au paiement d'étape reçu de THDB.

La consommation de trésorerie liée aux activités pour les six premiers mois de l'année s'élève à 10,2 millions d'euros, supérieure à celle de l'an dernier (7,4 millions d'euros), à périmètre comparable (hors opération de financement). Cette hausse s'explique principalement par l'impact du remboursement de la dette IPF Partner.

Les dettes financières nettes (hors impacts IFRS 16 et instruments dérivés) s'élèvent à 23,1 millions d'euros à fin juin 2022 contre 33,3 millions d'euros au 31 décembre 2021. La diminution provient essentiellement du remboursement anticipé des emprunts (-4,2 millions d'euros) lié au bâtiment cédé, de la conversion des obligations " OCA 1023 " à fin juin 2022 (- 3,8 millions d'euros) et du remboursement de l'emprunt IPF (-1,9 million d'euros).