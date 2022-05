Adocia : 25,3 ME de trésorerie à fin mars

(Boursier.com) — Adocia disposait de 25,3 millions d'euros au 31 mars 2022 au 31 mars 2022, à comparer à 15,2 millions d'euros au 31 décembre 2021. L'accroissement de la trésorerie s'explique par la vente du bâtiment réalisée en mars 2022 qui s'est traduite par un encaissement net de 18,9 millions d'euros. La consommation de trésorerie liée aux activités sur le premier trimestre 2022 s'élève à 8,8 millions d'euros et est légèrement supérieure à celle de l'an dernier (7,8 millions d'euros), à périmètre comparable (hors opération de financement).

Le chiffre d'affaires de la société provient essentiellement des accords de licences et de collaboration signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Chine et dans d'autres territoires d'Asie. Sur le premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires reflète à hauteur de 0,5 million d'euros les prestations fournies par les équipes d'Adocia sur le projet BioChaperone Combo et la préparation de trois études cliniques en Europe.