Adocia : 20,3 ME de trésorerie à fin mars

(Boursier.com) — Adocia a terminé le premier trimestre avec une trésorerie de 20,3 millions d'euros contre 28,1 M à fin décembre. La consommation de trésorerie pour les trois premiers mois de l'année s'élève ainsi à 7,8 millions d'euros et se situe à un niveau comparable à celle de l'an dernier (8 ME). Le chiffre d'affaires ressort à 115 ME contre 453 ME un an plus tôt. Il provient essentiellement des accords de licences signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) fin avril 2018, pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Chine et dans d'autres territoires d'Asie et du Moyen-Orient.

Le chiffre d'affaires reconnu sur ce premier trimestre reflète l'avancement des prestations de services de recherche et développement fournies par Adocia dans le cadre du transfert et du développement des produits.

Les dettes financières à fin mars s'élèvent à 28,5 ME contre 28,2 ME au 31 décembre 2020. Elles sont constituées principalement de l'emprunt obligatoire de 15 ME souscrit auprès d'IPF Fund II en 2019, du PGE contractés auprès de la BPI, HSBC, BNP et LCL pour un montant total de 7 ME et de l'emprunt en 2016 pour financer l'acquisition et la rénovation du bâtiment où sont situés le centre de recherche et le siège social de la Société.