Adobe : vers une offre de 20 milliards de dollars sur Figma ?

(Boursier.com) — Adobe abandonne 3,5% avant bourse à Wall Street. Le groupe software américain, qui publiera ce soir ses derniers résultats financiers trimestriels, serait par ailleurs proche d'un accord pour le rachat de Figma, spécialiste des outils collaboratifs pour le design et la conception. Selon l'agence Bloomberg, les discussions porteraient sur une valorisation de plus de 15 milliards de dollars. Le Wall Street Journal croit lui aussi savoir qu'Adobe serait en discussions avancées avec Figma, mais évoque plutôt une opération d'environ 20 milliards de dollars, pour moitié en actions et pour moitié en numéraire. Le WSJ cite des personnes proches de la question. Il s'agirait d'un deal d'une importance historique pour Adobe. La finalisation d'un accord pourrait intervenir dès jeudi, du moins... si les négociations n'échouent pas.