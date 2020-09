Adobe: ventes record au 3e trimestre grace au télétravail

(Boursier.com) — L 'éditeur de logiciels graphiques Adobe Systems a publié mardi soir après la clôtre de Wall Street des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du consensus, ce qui a entraîné une hausse de 2,3% du cours du titre dans les cotations électroniques après la clôture. L'action Adobe affiche une hausse de 51% depuis le début de l'année, le groupe ayant profité de la vague de télétravail liée à la pandémie de Covid-19.

Pour son 3e trimestre fiscal, achevé le 28 août, le groupe américain basé à Mountain View (Californie), a affiché un profit net en hausse de 20% sur un an, à 955 millions de dollars (un bénéfice ajusté de 2,57$ par action), contre 793 M$ (et 1,63$ ajusté par action) un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un bpa ajusté de 2,41$.

Les revenus sont aussi ressortis supérieurs aux prévisions, en hausse de 14% pour atteindre un niveau record de 3,23 milliards de dollars contre 2,8 Mds$ sur la même période de 2019. Le consensus tablait sur 3,16 Mds$ de ventes.

Le groupe a en outre publié des prévision optimistes pour son 4e trimestre fiscal, avec des ventes attendues à 3,35 Mds$ et un bpa ajusté à 2,64$.

Le recours massif au télétravail depuis le début de la crise du coronavirus a fait bondir la transmission de documents par voie électronique, accroissant fortement la demande d'abonnements pour les solutions logicielles d'Adobe (Acrobat, Photoshop, InDesign, Illustrator, Flash).