Adobe : "une nouvelle ère de créativité renforcée par l'IA"

(Boursier.com) — Adobe réagissait en légère baisse après bourse à Wall Street hier soir à sa publication financière trimestrielle. Le groupe software américain, connu pour ses produits Acrobat, Photoshop, Flash ou InDesign, a publié pourtant des comptes trimestriels meilleurs que prévu. Le bénéfice ajusté par action du troisième trimestre fiscal a été de 4,09$ contre 3,98$ de consensus. Les revenus, à 4,89 milliards de dollars, ont aussi battu de peu le consensus. Les perspectives de revenus sont ressorties en ligne avec les anticipations de marché. Rien de bien exceptionnel cependant, sur un dossier qui prend tout de même déjà 64% sur le Nasdaq depuis le début de l'année...

Dans le détail, les revenus trimestriels ont progressé de 10% en glissement annuel et de 13% à devises constantes. Le bénéfice dilué GAAP par action a été de 3,05$ et le bpa ajusté de 4,09$. Le bénéfice opérationnel ajusté a représenté 2,26 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti à 1,4 milliard de dollars en GAAP et 1,88 milliard de dollars sur une base ajustée. Le cash flow des opérations a atteint 1,87 milliard de dollars. Pour son quatrième trimestre, le groupe software anticipe des revenus allant de 4,975 milliards à 5,025 milliards de dollars, pour un bpa ajusté allant de 4,10 à 4,15$. Le consensus était de 4,06$ de bpa ajusté pour 5 milliards de dollars de revenus.

"Nous ouvrons une nouvelle ère de créativité renforcée par l'IA dans le monde entier grâce à des innovations dans notre portefeuille de produits", a déclaré Shantanu Narayen, président-directeur général d'Adobe. "Les récents lancements de Firefly, Express, Creative Cloud et GenStudio mettent la magie d'Adobe à la disposition de millions d'utilisateurs". Dan Durn, vice-président exécutif et directeur financier d'Adobe, souligne que le groupe "a généré des marges et des bénéfices de classe mondiale au troisième trimestre, tout en réalisant des investissements importants dans ses plateformes technologiques".