Adobe : trop prudentes, ces prévisions ?

(Boursier.com) — Adobe abandonnait hier soir 5% après bourse à Wall Street. Le groupe a battu le consensus de profit pour le trimestre clos, mais ses perspectives ont quelque peu déçu. Pour le quatrième trimestre fiscal juste clos, le groupe software américain a réalisé un bénéfice ajusté par action de 4,27$ à comparer à un consensus de 4,14$. Les revenus, situés à 5,05 milliards de dollars (+12%), ont également dépassé de peu le consensus. Le groupe a affiché ainsi des revenus historiques de 19,41 milliards de dollars sur l'exercice 2023, alors que le bénéfice par action a grimpé de 17%.

Adobe, connu pour ses produits Acrobat, Photoshop, Flash ou InDesign, a livré une guidance de revenus allant de 21,3 à 21,5 milliards de dollars pour l'exercice clos fin 2024, le bénéfice ajusté par action de la période étant attendu entre 17,6 et 18$. Pour le seul premier trimestre fiscal 2024, les revenus sont anticipés entre 5,10 et 5,15 milliards de dollars, alors que le bpa ajusté est attendu entre 4,35 et 4,40$. Le consensus était de 5,19 milliards de dollars de revenus et 4,26$ de bénéfice ajusté par action sur le trimestre, et 21,7 milliards de dollars de revenus annuels. Les investisseurs craignent donc une montée en puissance un peu plus lente que prévu de l'IA...