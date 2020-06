Adobe Systems : des comptes dopés par la crise du Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'éditeur américain de logiciels Adobe Systems a publié jeudi soir après la clôture de Wall Street des résultats meilleurs que prévu pour son 2e trimestre fiscal, défiant la crise du Covid-19. Le recours massif au télétravail pendant le confinement a fait bondir la transmission de documents par voie électronique, accroissant fortement la demande d'abonnements pour les solutions logicielles du groupe (Acrobat, Photoshop, InDesign, Illustrator, Flash), a indiqué la compagnie.

Le bénéfice net du 2e trimestre, achevé fin mai, a bondi de 74% pour atteindre 1,1 milliard de dollars (2,27$ par action) contre 632,6 millions de dollars (1,29$ par action) pour la même période de 2019. En données ajustées, le bpa a atteint 2,45$ contre 1,83$ il y a un an, un chiffre supérieur aux 2,32$ attendus par le consensus établi par le cabinet FactSet.

Les ventes du groupe ont grimpé de 14% pour atteindre 3,13 Mds$ contre 2,74 Mds$ un an plus tôt, et un peu inférieures aux attentes du consensus, qui étaient logées à 3,16 Mds$. Toutefois, les revenus annualisés récurrents d'Adobe (un indicateur très prisé des analystes), liés aux abonnements à ses services, ont dépassé les attentes, à 9,17 Mds$ contre 9,11 Mds$ de consensus.

Le titre Adobe en hausse de 17,5% depuis le 1er janvier

Dans les cotations électroniques après la clôture, l'action Adobe Systems progressait jeudi soir de plus de 3% en réaction à cette publication. Mercredi soir, le titre avait terminé à un niveau record avant de chuter de 4,7% jeudi à la clôture, dans un marché baissier (-5,27% pour le Nasdaq).

Le cours d'Adobe gagne 17,5% depuis le début de l'année, malgré la crise du coronavirus, surpassant le Nasdaq, qui progresse de 5,8% sur la même période.

Pour le 3e trimestre fiscal, les prévisions d'Adobe sont toutefois légèrement inférieurs aux attentes. L'éditeur de logiciels table ainsi sur un bpa de 2,40$ (contre 2,46$ de consensus) pour des revenus d'environ 3,15 Mds$, contre 3,26 Mds$ de consensus. La compagnie ne fait pas de prévisions annuelles citant "l'environnement macro-économique et les évolutions stratégiques de la publicité sur le cloud".