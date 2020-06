Adobe, 'star' du confinement, le titre tutoie ses records

Adobe, 'star' du confinement, le titre tutoie ses records









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'action Adobe Systems a bondi vendredi de 4,87% pour finir à 406,54$ à quelques dixièmes de son record historique inscrit mercredi à 406,82$ en clôture de Wall Street. L'éditeur de logiciels basé à San Jose, en Californie, n'a pas démérité sur le trimestre clos fin mai. Le groupe a annoncé jeudi soir, après la clôture de Wall Street, un bénéfice supérieur aux attentes avec le recours général au télétravail, qui a soutenu la demande pour ses produits digitaux.

Le bénéfice net du second trimestre a atteint 1,1 Md$ et 2,27$ par titre, contre 633 M$ un an avant. Le bpa ajusté a représenté 2,45$, contre 1,83$ un an plus tôt et 2,32$ de consensus FactSet. Les revenus ont progressé à 3,13 Mds$, contre 2,74 Mds$ un an auparavant et 3,16 Mds$ de consensus.

"Le mouvement tectonique vers le 'tout numérique' dans tous les segments de clientèle à l'échelle mondiale servira de moteur à nos initiatives de croissance à la sortie de cette crise", a déclaré Shantanu Narayen, président et directeur général d'Adobe, dans un communiqué.

Le groupe anticipe pour son troisième trimestre un bénéfice ajusté par action de 2,40$ et des revenus de 3,15 milliards de dollars, alors que le consensus des analystes était de 2,46$ de bpa ajusté pour 3,26 milliards de dollars de recettes. Le groupe ne fournit pas de guidance annuelle compte tenu de l'environnement économique et des évolutions stratégiques relatives au cloud.