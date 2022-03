Adobe sous pression après les comptes

(Boursier.com) — Adobe abandonnait 2,6% après bourse hier soir à Wall Street, sur des prévisions mitigées. Pour le trimestre clos, premier trimestre fiscal, le groupe software californien connu pour ses produits InDesign, Photoshop ou Acrobat, a réalisé pourtant des résultats supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice ajusté trimestriel a été de 3,37$, contre un consensus de 3,34$ et un niveau de 3,14$ un an avant. Les revenus ont été de 4,26 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes, contre 3,91 milliards un an avant. La guidance traduit toutefois une concurrence accrue. Pour le deuxième trimestre fiscal, Adobe table sur des revenus de 4,34 milliards de dollars, alors que le consensus était de 4,4 milliards. Le bénéfice ajusté par action est attendu à 3,3$, contre 3,35$ de consensus.

La compagnie a aussi estimé que la guerre en Ukraine devrait réduire ses revenus de 75 millions sur l'exercice, avec la suspension de toutes les ventes de nouveaux produits à la Russie et la Biélorussie.