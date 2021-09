Adobe : Sophie Yannicopoulos rejoint le groupe en tant que DG pour la France

(Boursier.com) — Adobe annonce la nomination de Sophie Yannicopoulos au poste de Directrice Générale pour la France. Dans ses nouvelles fonctions, Sophie Yannicopoulous prend en charge le pilotage et le développement des activités de l'entreprise en France. Elle reporte directement à Luc Dammann, Vice-President Europe de l'Ouest. Avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des technologies au sein d'entreprises internationales, telles que EMC, Salesforce et Splunk, Sophie Yannicoupoulos rejoint Adobe France. Son rôle est de faire rayonner la France, pays stratégique pour Adobe, et d'accompagner et stimuler la forte croissance de l'entreprise.

"Forte de son expérience reconnue dans le numérique, de son leadership inspirant et de son engagement en faveur de la diversité, Sophie a tous les atouts pour accélérer le développement d'Adobe dans l'Hexagone" a déclaré Luc Dammann, Vice President Europe de l'Ouest. "Animée par des valeurs fortes, le sens du collectif, la parfaite compréhension des enjeux de nos clients et de l'écosystème numérique français, je suis convaincu que Sophie fera rayonner la France comme un pays plus que jamais stratégique et emblématique en termes de co-innovation avec nos clients."

"Je suis ravie de rejoindre Adobe France, qui, de par son héritage créatif et technologique, accompagne ses clients à chaque étape de leur transformation" déclare Sophie Yannicopoulos. "Depuis plus de 18 mois, les entreprises ont été mises à rude épreuve et ont dû réévaluer leurs politiques organisationnelles - et pour certaines, pivoter vers un nouveau modèle économique. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère?: celle du confortable dans l'inconfortable. Celle de l'anticipation malgré l'incertitude.?Et je suis honorée d'accompagner ce nouveau paradigme au sein d'Adobe France."

Fondé en 1982, Adobe doit son succès à sa capacité à anticiper les mutations, à innover et à se?transformer constamment. Avec un chiffre d'affaires de 12,87 Milliards de dollars en 2020, et une capitalisation boursière de plus de 300 milliards de dollars, Adobe est devenu le 2ème éditeur mondial de logiciels et continue de bénéficier d'une croissance record, soutenue par une forte demande sur ses trois activités?: outils créatifs, dématérialisation documentaire, expérience digitale.