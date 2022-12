Adobe résiste à la crise

(Boursier.com) — Adobe prenait 5% après bourse à Wall Street hier soir. Le management du groupe software a maintenu ses prévisions, alors que pour le quatrième trimestre fiscal 2022 juste clos, Adobe a réalisé une croissance de 10% des revenus dans un contexte de demande toujours soutenue. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 3,6$, contre 3,5$ de consensus et 3,2$ un an avant. Les revenus ont totalisé 4,53 milliards de dollars, contre 4,11 milliards sur la période correspondante, l'an dernier. Adobe a confirmé ses prévisions de revenus annuels, signalant qu'il constatait une demande constante en logiciels de design créatif d'analyse malgré une économie incertaine. La société a également déclaré qu'elle prévoyait de finaliser l'acquisition pour 20 milliards de dollars de Figma l'année prochaine, malgré l'examen réglementaire aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe.

Les revenus seraient d'environ 19,2 milliards de dollars pour l'exercice 2023, qui a débuté ce mois-ci. Le bénéfice, hors certains éléments, irait de 15,15 à 15,45$ par action, a annoncé jeudi la société. Les prévisions, ainsi que les perspectives de ventes pour les divisions d'Adobe, étaient les mêmes que les précédentes données en octobre. Les prévisions d'Adobe n'incluent aucune contribution de Figma.