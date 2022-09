Adobe : pourquoi tant de haine ?

(Boursier.com) — Adobe décrochait de 16,8% hier soir à Wall Street à l'annonce d'une offre de 20 milliards de dollars sur Figma. Le titre poursuivait sa correction après bourse. Brent Thill, analyste chez Jefferies Equity Research, a déclaré au sujet de cette réaction boursière et du climat de marché sur les 'technologiques' : "Je n'ai jamais vu un tel niveau de haine des investisseurs". Adobe, groupe software américain, a confirmé hier un accord pour le rachat de Figma, spécialiste des outils collaboratifs pour le design et la conception. Il s'agit d'une opération record pour Adobe, d'un montant de 20 milliards de dollars en cash et actions. La combinaison d'Adobe et Figma doit ouvrir une nouvelle ère dans la créativité collaborative. En vertu de l'accord définitif, Adobe a accepté d'acquérir Figma pour un montant d'environ 20 milliards de dollars, dont la moitié en espèces et l'autre en actions, sous réserve des ajustements habituels. Environ 6 millions d'unités d'actions restreintes supplémentaires seront accordées au DG et aux employés de Figma, et seront acquises sur quatre ans après la clôture. Adobe s'attend à ce que la contrepartie en espèces soit financée par la trésorerie et, si nécessaire, par un prêt à terme. La transaction devrait être finalisée en 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations et approbations réglementaires requises et de la satisfaction d'autres conditions de clôture.

Pour son troisième trimestre fiscal, Adobe a annoncé un bénéfice ajusté par action de 3,4$, à comparer à un consensus de 3,33$ et un niveau de 3,11$ un an avant. Les revenus trimestriels se sont établis quant à eux à 4,43 milliards de dollars, en ligne avec les attentes de marché, contre 3,94 milliards de dollars un an plus tôt. Brent Thill estime les résultats corrects et ne comprend pas la chute d'hier en bourse, avec l'effacement d'une valeur supérieure à celle du deal Figma, selon des commentaires recueillis par Yahoo! Finance. Pour le trimestre entamé, le groupe californien envisage un bénéfice ajusté par action de 3,5$ et des revenus de 4,52 milliards de dollars. Le consensus était de 3,47$ de bpa ajusté et 4,6 milliards de revenus. Un an plus tôt, le bpa ajusté était de 3,2$ pour des revenus de 4,11 milliards.