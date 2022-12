Adobe : Luc Dammann est nommé Président d'Adobe pour la zone EMEA

(Boursier.com) — Adobe annonce la nomination de Luc Dammann au poste de President of EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Luc dirigera les activités commerciales et opérationnelles d'Adobe pour Adobe Experience Cloud, Adobe Creative Cloud et Adobe Document Cloud, afin d'accompagner les marques dans leur transformation digitale en utilisant le contenu et les données pour créer, personnaliser et dynamiser leurs expériences client. Luc reportera à Stephen Frieder, Head of Global Go-to-Market and Sales d'Ado

Stephen Frieder a déclaré?: "Dans un monde où les comportements des consommateurs sont difficiles à prévoir et changent constamment, les entreprises doivent impérativement proposer des expériences digitales riches et dynamiques pour resserrer les liens avec les clients à chaque point de contact. Luc apporte son dynamisme à toute épreuve, sa créativité et son expérience avérée à aider les marques à considérer chaque client comme un individu unique, à chaque interaction, grâce à des expériences personnalisées."

Luc a rejoint Adobe en 2016 pour diriger la zone Europe du Sud-Ouest, puis a occupé le poste de Vice President et Managing Director pour l'Europe de l'Ouest. Il a dirigé les relations avec des marques telles que le Real Madrid, Prada, Accor, Stellantis, BNP Paribas et Crédit Agricole, en veillant à ce que chaque expérience client soit diffusée à la bonne personne et au bon moment, indépendamment du canal. Il avait auparavant occupé des postes de directeur général et de responsable des ventes chez de grands éditeurs de logiciels et des start-ups en France et en Europe, où il s'était concentré sur l'amélioration de performances commerciales durables.

Luc Dammann, President of EMEA, Adobe, explique?: "A travers chaque expérience digitale, les consommateurs attendent de la personnalisation et du contexte. Pour répondre à ce besoin, dans tous les secteurs, les entreprises investissent dans des technologies digitales offrant une vue unifiée des clients, afin de pouvoir systématiquement lui proposer des expériences efficaces et attrayantes. Je suis ravi de travailler avec nos équipes pour aider les marques à générer de la valeur ajoutée pour leurs clients grâce à la personnalisation à grande échelle."

Adobe a récemment étendu sa présence en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, notamment sur ses sites de Paris, Milan, Bâle et Bucarest, et compte au total 26?bureaux et centres d'innovation?dans la région.