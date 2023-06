Adobe, l'intelligence artificielle avant tout ?

(Boursier.com) — Adobe prenait 3,5% après bourse à Wall Street hier soir, suite à une clôture en hausse de 2,4%. Le groupe software américain, connu pour ses produits Acrobat, Photoshop, Flash ou InDesign, a publié hier soir des comptes trimestriels meilleurs que prévu. Le directeur général de l'affaire, Shantanu Narayen, a en outre profité de l'occasion pour évoquer la "nouvelle ère de l'IA générative". Pour le deuxième trimestre fiscal, Adobe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 3,91$, à comparer à un consensus de 3,78$ et un niveau de 3,35$ un an avant. Les revenus ont été de 4,82 milliards de dollars sur ce trimestre clos début juin, dépassant également les attentes de marché, alors qu'ils se situaient à 4,39 milliards de dollars pour la période correspondante, l'an dernier.

Adobe a donc dépassé les estimations de Wall Street sur le trimestre. Le groupe entend par ailleurs profiter lui aussi de la tendance actuelle avec des intégrations d'intelligence artificielle générative (IA). Le groupe californien de San Jose a procédé ainsi à l'introduction de fonctionnalités d'IA dans Acrobat, Photoshop ou Premiere Pro. Le groupe propose aussi Firefly, un outil d'intelligence artificielle générant des images, à ses clients majeurs. "Les utilisateurs ont maintenant généré plus d'un demi-milliard d'actifs sur le site Web de Firefly et dans Photoshop, faisant de ces deux versions bêta les plus réussies de l'histoire de l'entreprise", a indiqué à l'agence Reuters le directeur financier d'Adobe, Dan Durn. En termes de perspectives, Adobe anticipe pour le trimestre entamé des revenus logés entre 4,83 et 4,87 milliards de dollars. Les revenus annuels sont désormais anticipés entre 19,25 et 19,35 milliards, ce qui ressort ici encore supérieur aux attentes. Adobe attend par ailleurs la finalisation du rachat pour 20 milliards de dollars de la plateforme de conception à interface collaborative basée sur le cloud Figma, concentré sur les designs interactifs et le prototypage.