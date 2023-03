Adobe grimpe à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Adobe , le groupe software américain connu pour ses produits Acrobat, inDesign, Flash ou Photoshop, gagne 5% avant bourse à Wall Street ce jeudi au lendemain de comptes trimestriels solides et de prévisions de profits rehaussées pour l'exercice 2023. Ainsi, le groupe se permet de relever ses anticipations de bénéfice et de nouveaux revenus nets récurrents Digital Media. Pour le premier trimestre fiscal 2023, Adobe a affiché un bénéfice ajusté par action de 3,8$, à comparer à un consensus d'environ 3,7$. Les revenus, de 4,66 milliards de dollars, ont aussi battu le consensus, en croissance de 9% en glissement annuel pour ce trimestre clos début mars. Le bénéfice net a reculé quant à lui modestement à 1,25 milliard de dollars. Le segment Digital Media, qui comprend Creative Cloud, a généré 3,4 milliards de dollars de recettes sur le trimestre écoulé, soit une progression de 9% et une performance également légèrement supérieure au consensus.

Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe envisage un bénéfice ajusté par action de 3,75 à 3,8$, ainsi que des revenus allant de 4,75 à 4,78 milliards de dollars. Ces anticipations, en milieu de fourchette, sont légèrement au-dessus du consensus. Le groupe a enfin relevé ses estimations annuelles de bpa ajusté entre 15,3 et 15,6$. Il anticipe 1,7 milliard de dollars de nouveaux revenus nets annualisés Digital Media. Adobe tablait auparavant sur un bpa ajusté de 15,15 à 15,45$ et 1,65 milliard de nouveaux revenus nets Digital Media.