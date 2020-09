Adobe : en recul malgré des ventes record et des brokers optimistes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'éditeur de logiciels graphiques Adobe Systems a publié mardi soir après la clôture de Wall Street des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du consensus. Mercredi, alors que les "technos" font l'objet de dégagements, le cours d'Adobe a d'abord bondi de près de 3% avant de passer dans le rouge en cours de séance (-3% à 482,70$). L'action affiche cependant une hausse de 51% depuis le début de l'année, le groupe ayant profité de la vague de télétravail liée à la pandémie de Covid-19.

Pour son 3e trimestre fiscal, achevé le 28 août, le groupe américain basé à Mountain View (Californie), a affiché un profit net en hausse de 20% sur un an, à 955 millions de dollars (un bénéfice ajusté de 2,57$ par action), contre 793 M$ (et 1,63$ ajusté par action) un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un bpa ajusté de 2,41$.

Les revenus sont aussi ressortis supérieurs aux prévisions, en hausse de 14% pour atteindre un niveau record de 3,23 milliards de dollars contre 2,8 Mds$ sur la même période de 2019. Le consensus tablait sur 3,16 Mds$ de ventes.

Le groupe a en outre publié des prévision optimistes pour son 4e trimestre fiscal, avec des ventes attendues à 3,35 Mds$ et un bpa ajusté à 2,64$.

Des brokers visent désormais une fourchette de 550$ à 570$ par action

Le recours massif au télétravail depuis le début de la crise du coronavirus a fait bondir la transmission de documents par voie électronique, accroissant fortement la demande d'abonnements pour les solutions logicielles d'Adobe (Acrobat, Photoshop, InDesign, Illustrator, Flash).

Les brokers ont apprécié la publication d'Adobe : plusieurs d'entre eux ont relevé leurs objectifs de cours depuis mardi soir. Ainsi, Bank of America vise désormais 570$ contre 440$ jusqu'ici, UBS a relevé son objectif à 577$ contre 540$ et Oppenheimer est passé à 550$ contre 430$. Enfin JP Morgan vise lui aussi 550$ contre 430$ auparavant, et Stifel Nicolaus est passé de 426$ à 550$ également.