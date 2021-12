Adobe dévisse après sa publication

(Boursier.com) — Adobe décroche en pré-séance à Wall Street. Le groupe software aux marques InDesign, Acrobat, Photoshop, Illustrator et Flash, vient de publier ses comptes du quatrième trimestre fiscal. Les revenus ont atteint un record de 4,11 milliards de dollars, en croissance de 20%, pour un bpa dilué GAAP de 2,57$ et un bpa ajusté de 3,2$. Le consensus était de 3,2$ de bpa ajusté et 4,09 milliards de ventes. Les revenus du segment Digital Media ont dépassé les 3 milliards de dollars, en augmentation de 21%. Sur l'exercice, les ventes ont totalisé 15,8 milliards de dollars, pour un bpa ajusté de 12,48$. Le groupe table, pour 2022, sur des revenus voisins de 17,9 milliards de dollars et un bpa ajusté de 13,7$. Le consensus était plus élevé, à 14,26$ de bpa ajusté et 18,16 milliards de revenus.