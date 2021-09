Adobe corrige, mais les résultats sont de qualité

(Boursier.com) — Adobe a publié hier soir, après la clôture de Wall Street, des bénéfices et revenus du troisième trimestre fiscal supérieurs aux attentes, mais le titre reculait après bourse. Pour le troisième trimestre, le groupe software a réalisé un bénéfice ajusté par action de 3,11$, contre environ 3$ de consensus et 2,57$ un an auparavant. Les revenus trimestriels ont totalisé 3,94 milliards de dollars, sur cette période close en août, ce qui dépasse légèrement le consensus. Un an avant, les recettes étaient de 3,23 milliards de dollars.

Le groupe californien de San Jose a aussi livré des prévisions solides. Les revenus devraient ressortir voisins de 4,07 milliards de dollars sur le quatrième trimestre fiscal, alors que le bénéfice ajusté par action est attendu à 3,18$. Le consensus était de 4,04 milliards de recettes et 3,08$ de bpa, hors éléments. Pour le trimestre, les revenus de média digital devraient grimper de 20% et les revenus d'expérience digitale de 22%. Bref, le groupe maintient le cap, après une croissance de 22% pour le troisième trimestre.