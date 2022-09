Adobe confirme le rachat de Figma pour 20 milliards de dollars

(Boursier.com) — Adobe abandonne 7% désormais avant bourse à Wall Street. Le groupe software américain, qui publiera ce soir ses derniers résultats financiers trimestriels, vient de confirmer un accord pour le rachat de Figma, spécialiste des outils collaboratifs pour le design et la conception. Il s'agit d'une opération record pour Adobe, d'un montant de 20 milliards de dollars en cash et actions. La combinaison d'Adobe et Figma doit ouvrir une nouvelle ère dans la créativité collaborative, selon le communiqué du jour. En vertu de l'accord définitif, Adobe a accepté d'acquérir Figma pour un montant d'environ 20 milliards de dollars, dont la moitié en espèces et l'autre en actions, sous réserve des ajustements habituels. Environ 6 millions d'unités d'actions restreintes supplémentaires seront accordées au DG et aux employés de Figma, et seront acquises sur quatre ans après la clôture. Adobe s'attend à ce que la contrepartie en espèces soit financée par la trésorerie et, si nécessaire, par un prêt à terme. La transaction devrait être finalisée en 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations et approbations réglementaires requises et de la satisfaction d'autres conditions de clôture, y compris l'approbation des actionnaires de Figma.

À la clôture de la transaction, Dylan Field, cofondateur et DG de Figma, continuera à diriger l'équipe Figma, relevant de David Wadhwani, président de l'activité Digital Media d'Adobe. Jusqu'à la clôture de la transaction, chaque société continuera à fonctionner de manière indépendante.