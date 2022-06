Adobe bat le consensus, mais fait des prévisions prudentes

(Boursier.com) — L 'éditeur de logiciels graphiques Adobe a publié jeudi soir des résultats et des ventes dépassant les attentes des marchés pour son 2e trimestre fiscal, mais a déçu en faisant des prévisions prudentes, évoquant un contexte "incertain", et citant des effets de change négatifs et les retombées de la guerre en Ukraine.

A Wall Street, le titre Adobe reculait d'environ 3,5% dans les échanges électroniques après la clôture, après une perte de 3,1% sur la séance, qui a porté le recul du titre à plus de 35% depuis le début de l'année.

Pour son 2e trimestre fiscal achevé le 3 juin, le groupe connu pour ses produits InDesign, Photoshop ou Acrobat, a dégagé un bénéfice net de 1,18 milliard de dollars, en hausse de 6% sur un an. Le bénéfice net par action ajusté est ressorti à 3,35$, contre 3,31$ attendu par les analystes du consensus FactSet.

Les ventes trimestrielles ont atteint 4,39 milliards de dollars, en hausse de 14% sur un an, légèrement au-dessus des attentes, logées à 4,34 Mds$.

En revanche, la direction a revu en baisse ses prévisions annuelles à 13,50$ de bénéfice par action pour un revenu de 17,65 Mds$, alors que les analystes espéraient respectivement 13,66$ et 17,85 Mds$. En décembre, Adobe avait prévu un bpa de 13,70$ et des ventes de 17,90 Mds$ pour l'exercice qui s'achèvera fin novembre.

Un dollar fort pénalisant pour les multinationales

Adobe rejoint ainsi une cohorte de compagnies technologiques, dont Microsoft et Salesforce, qui ont fait état d'un impact négatif de la vigueur du dollar sur leurs revenus, entraînant une révision à la baisse de leurs prévisions annuelles. Le dollar, soutenu par les hausses de taux de la Réserve fédérale pour juguler l'inflation, a atteint ces derniers jours ses plus hauts niveaux depuis 20 ans face à un panier de devises, dont l'euro, le yen et la livre sterling.

Un dollar fort rend d'une part les exportations américaines moins compétitives, et d'autre part réduit les revenus réalisés dans d'autres devises et convertis en dollars dans les comptes des multinationales.