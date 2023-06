Adobe, acquéreur ou prédateur ?

(Boursier.com) — L 'accord d'Adobe pour acquérir Figma devrait faire l'objet d'une enquête antitrust prolongée de l'UE, selon le Financial Times. Des personnes ayant une connaissance directe de cette décision ont déclaré au FT que les autorités de l'UE se préparaient à lancer une enquête détaillée de "phase 2" sur l'acquisition plus tard cette année, inquiète que l'accord ne représente une "acquisition meurtrière", qui se produit lorsqu'une grande entreprise achète un plus petit concurrent pour se débarrasser de la concurrence. Les personnes connaissant la défense d'Adobe affirment que la société soutiendra qu'Adobe et Figma opèrent sur des marchés distincts, bien que des personnes proches du processus notent qu'une enquête approfondie pourrait encore être évitée si Adobe fournit des preuves convaincantes pour remédier aux préoccupations de l'UE dans les prochains mois.

Adobe, en marge de ses trimestriels la semaine dernière, a dit s'attendre à la finalisation du rachat pour 20 milliards de dollars de la plateforme de conception à interface collaborative basée sur le cloud Figma, concentré sur les designs interactifs et le prototypage. Lors de l'annonce du deal record en septembre 2022, Adobe évoquait une finalisation en 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations et approbations réglementaires requises et de la satisfaction d'autres conditions de clôture.