ADLPartner : résultats semestriels en hausse

ADLPartner : résultats semestriels en hausse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ADLPartner a dégagé au premier semestre 2020 un résultat opérationnel de 5,8 ME, soit 9% du chiffre d'affaires contre 7,6% au premier semestre 2019. Cette évolution s'explique par la progression de la rentabilité dans les activités magazines et assurances compte tenu de la diminution des investissements commerciaux dans le contexte de crise sanitaire et de la réduction des charges consécutive à l'arrêt des offres France Abonnements. Dans les activités de marketing digital, le niveau d'activité, en deçà des attentes, pèse sur la rentabilité malgré le recours aux mesures de chômages partiels proposées par l'État.

Après une charge d'impôt en légère diminution, le résultat net part du groupe s'élève à 3,9 ME contre 3 ME l'année précédente, soit une progression de 29%.

La trésorerie nette ressortait à 38,6 ME au 30 juin 2020 contre 29 ME au 31 décembre 2019 et 23,6 ME au 30 juin 2019. La dette financière s'élève à 7,2 ME contre 6,8 ME au 31 décembre 2019 : elle est principalement constituée de l'engagement de rachat de la participation minoritaire dans Converteo.

L'actif net réévalué (part du groupe), calculé sur la base des capitaux propres et de la valeur du portefeuille d'abonnements à durée libre actifs à la presse magazine, atteint 132,5 ME au 30 juin 2020, soit 32,6 euros par action, hors auto-détention. Il ne comprend pas le portefeuille des contrats d'assurances.

Dans le contexte inédit de crise sanitaire, le directoire d'ADLPartner avait annoncé dans son communiqué de presse du 27 mars 2020 sa décision de renoncer à proposer une distribution de dividende au titre de l'exercice 2019, proposition qui avait été acceptée par l'assemblée générale des actionnaires du 12 juin 2020, et analyser l'opportunité de proposer la distribution d'un dividende exceptionnel au troisième trimestre 2020.

A cette fin, le directoire a décidé de convoquer à titre extraordinaire une assemblée générale le 11 décembre 2020 pour proposer le versement d'un dividende exceptionnel de 0,45 euro par action. Ce dividende exceptionnel serait mis en paiement le 18 décembre 2020. La situation financière solide et le niveau élevé de trésorerie permettent d'assurer cette distribution tout en conservant un niveau suffisant de liquidités pour poursuivre la stratégie de croissance rentable du Groupe ADLPartner.

Le directoire, en accord avec le conseil de surveillance d'ADLPartner, a également décidé de soumettre à l'assemblée générale du 11 décembre 2020, la transformation du mode de gouvernance de la société. Sous réserve de l'approbation de cette proposition par les actionnaires, la structure duale actuelle composée d'un conseil de surveillance et d'un directoire sera remplacée par une organisation à conseil d'administration. Cette proposition de modification correspond à la volonté de simplifier les processus de décision opérationnels et s'inscrit dans le cadre de l'actualisation de la stratégie et de l'organisation du Groupe autour de six pôles commerciaux. Parallèlement, Monsieur Olivier Riès, membre du directoire a décidé de faire valoir ses droits à la retraite après plus de 30 ans dans le groupe. Il quittera ses fonctions à la fin de 2020.

Malgré l'incertitude sur la vigueur de la reprise, ADLPartner se déclare confiant dans ses perspectives de développement. Le groupe optimise ses investissements commerciaux dans ses activités magazines et assurances afin de soutenir ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Il s'appuie d'autre part sur ses ressources financières pour renforcer durablement sa place d'acteur majeur de la data et du marketing digital en Europe grâce à une stratégie offensive de croissance externe.