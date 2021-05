ADLPartner : rendez-vous le 18 juin

(Boursier.com) — Dans le contexte de l'épidémie, le conseil d'administration d'ADLPartner a décidé de tenir exceptionnellement l'assemblée générale mixte à huis clos, hors de la présence physique de ses actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y assister. Le contexte actuel de la crise sanitaire et les mesures administratives corrélatives prises en vue de limiter ou d'interdire les déplacements ou les rassemblements collectifs font obstacle à la présence physique des actionnaires de la société ADLPartner à l'assemblée générale. En outre, la société ne dispose pas des moyens techniques permettant la tenue de l'assemblée par le biais d'un système de conférence téléphonique ou audiovisuelle. Il ne sera pas possible aux actionnaires de poser des questions, ni de déposer des projets d'amendements ou de nouvelles résolutions durant l'assemblée générale. Aucune carte d'admission ne sera délivrée pour cette assemblée générale.

Les actionnaires pourront uniquement voter par correspondance ou donner pouvoir sans indication de mandataire ou à toute personne de leur choix, en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration prévu à cet effet. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites préalablement à l'assemblée générale.