ADLPartner : petite baisse d'activité sur 9 mois

ADLPartner : petite baisse d'activité sur 9 mois









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ADLPartner réalise au 3e trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 34,2 millions d'euros, en croissance de +3,2% par rapport à la même période de 2019, pour un Volume d'Affaires Brut de 70,2 ME, en progression de +1,7%.

Sur les 9 premiers mois 2020, le chiffre d'affaires s'établit à 99,1 ME, en baisse de -1% (100,1 ME pour la même période en 2019,) tandis que le Volume d'Affaires Brut s'élève à 206,8 ME en retrait de -1,6%.

Depuis le début de l'exercice, le Groupe a subi les impacts de la pandémie de Covid-19 mais a démontré sa capacité à traverser la crise, tant sur le plan opérationnel que financier. Le 3e trimestre montre des signes de reprise avec notamment le développement des activités de marketing digital, dont la part dans les activités du Groupe poursuit sa progression pour atteindre 37,3% sur le trimestre (35% pour les 9 premiers mois 2020).

Les ventes du Groupe sont par ailleurs marquées par l'arrêt programmé des activités France Abonnements, qui impacte le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2020 à hauteur de -6,2 ME.

Perspectives

Dans un environnement économique incertain, le Groupe optimise d'une part ses investissements commerciaux dans ses activités magazines et assurances afin de soutenir ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Il s'appuie d'autre part sur ses ressources financières pour renforcer durablement sa place d'acteur majeur de la data et du marketing digital en Europe grâce à une stratégie offensive de croissance externe.

Evolution de la gouvernance

Comme indiqué le 25 septembre, le directoire rappelle qu'en accord avec le Conseil de surveillance d'ADLPartner, il a décidé de soumettre à l'Assemblée générale du 11 décembre, la transformation du mode de gouvernance de la société. Sous réserve de l'approbation de cette proposition par les actionnaires, la structure duale actuelle composée d'un Conseil de surveillance et d'un Directoire sera remplacée par une organisation à Conseil d'Administration.

Cette proposition de modification correspond à la volonté de simplifier les processus de décision opérationnels et s'inscrit dans le cadre de l'actualisation de la stratégie et de l'organisation du Groupe autour de six pôles commerciaux.

Il sera proposé à l'assemblée générale la nomination de 3 nouveaux administrateurs Mme Delphine Grison, M. Stéphane Treppoz, et M. Xavier Gandillot. Il sera également proposé de reconduire les membres du Conseil de surveillance, à l'exception de Xavier Bouton et Mme Isabelle Spitzbarth qui avaient préalablement fait part de leur volonté de démissionner de leur mandat pour raisons personnelles.