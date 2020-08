ADLPartner : légère baisse du chiffre d'affaires semestriel

(Boursier.com) — Le groupe ADLPartner a annoncé pour le premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 64,8 ME, en baisse de 3,1% sur un an, et un Volume d'Affaires Brut de 136,6 ME, en retrait de 3,2 %.

Après un premier trimestre en croissance de 6,3%, l'activité a ralenti au deuxième trimestre en raison de l'impact de la crise sanitaire sur la dynamique commerciale et de l'arrêt prévu des activités France Abonnements qui obère le chiffre d'affaires consolidé du semestre à hauteur de 3,6 ME. Le chiffre d'affaires de l'offre ADL (Abonnements à Durée Libre) atteint 35,3 ME, en baisse de 4,1 % par rapport au premier semestre 2019.

Les activités de marketing digital enregistrent un chiffre d'affaires semestriel en croissance de 18,1% à 14,5 ME et une marge brute en progression de 12,3 %. Comme anticipé, elles sont fortement impactées au deuxième trimestre par le report ou la diminution de certains budgets par les annonceurs en raison du contexte de crise sanitaire.