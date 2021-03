ADLPartner : le résultat opérationnel grimpe à 9,3 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé d'ADLPartner s'est établi à 139,3 ME, en croissance de 0,5% par rapport à 2019, tandis que le Volume d'Affaires Brut est stable à 287,5 ME.

Le résultat opérationnel s'élève à 9,3 ME, en progression de 21% par rapport à l'exercice 2019 qui avait été négativement impacté par une provision pour restructuration liée aux mesures de recentrage des activités magazines.

En 2020, la progression du résultat d'ADLPartner SA, la nouvelle réduction de la perte de la filiale ADLP Assurances et la contribution croissante de la filiale Converteo ont permis de compenser la stabilité du résultat de la filiale espagnole et les moindres performances des filiales en services marketing.

Après prise en compte d'une charge d'impôt en progression (2,9 ME), le résultat net consolidé atteint 6,2 ME en 2020, en progression de 19% par rapport à 2019.

Après déduction de la part des minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 6,5 ME, soit un taux de marge nette de 4,7%, contre 3,8% en 2019.

Les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2020 s'établissent à 23,1 ME, en progression de 0,5 ME par rapport au 31 décembre 2019, tenant compte principalement du résultat de l'exercice (+6,5 ME), de la distribution du dividende exceptionnel versé en décembre 2020 (-1,8 ME), de l'impact de la prise de contrôle de AWE (-4,8 ME) et de l'impact des variations de périmètre de consolidation (+1,2 ME).

La trésorerie nette du Groupe progresse de 13 ME à 42 ME au 31 décembre 2020, contre 29 ME au 31 décembre 2019. Cette progression reflète la croissance du Groupe (organique et externe), la forte augmentation des activités Magazines en fin de période et la spécificité de son modèle économique qui évolue à BFR négatif. La dette financière s'élève à 13,3 ME, contre 6,8 ME au 31 décembre 2019 ; elle est principalement constituée des engagements de rachat de la participation minoritaire dans Converteo et dans AWE.

L'actif net réévalué3 (part du groupe), calculé sur la base des capitaux propres et de la valeur du portefeuille d'abonnements à durée libre actifs, progresse de 1,8% pour s'établir à 130,9 ME au 31 décembre 2020 (soit 33 euros par action, hors auto-détention). Il ne comprend pas le portefeuille des contrats d'assurances.

PERSPECTIVES

Les résultats de l'exercice 2020 confirment la pertinence de la stratégie du Groupe pour diversifier ses marchés et maintenir sa dynamique de croissance. Le Groupe continue à optimiser ses investissements commerciaux dans ses activités magazines et assurances afin de renforcer ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Il s'appuie parallèlement sur ses importantes ressources financières pour renforcer durablement sa place d'acteur majeur du marketing digital en Europe grâce à une stratégie offensive de croissance externe. Confiant dans ses perspectives, le Groupe ADLPerformance se fixe pour objectif de devenir un leader européen du data marketing cross-canal en 2025.

DIVIDENDE

Tenant compte de l'absence de dividende ordinaire versé en 2020, du versement d'un dividende exceptionnel de 0,45 euro par action le 18 décembre 2020, et de sa confiance dans l'avenir, le conseil d'administration d'ADLPartner soumettra au vote de l'Assemblée générale du 18 juin 2021 le versement, le 25 juin 2021, d'un dividende de 0,81 euro par action.

Bertrand Laurioz, Président Directeur Général du Groupe ADLPerformance, a déclaré : "Nos résultats 2020 traduisent la solidité de notre Groupe, en particulier en période de crise. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 0,5 % et un résultat net part du Groupe en croissance 24 %, nous montrons la résilience de notre modèle diversifié. Ces résultats illustrent également le succès de la dynamique de transformation du Groupe qui, grâce à notre nouvelle organisation commerciale transverse, permet de stimuler le développement de nos filiales et des sociétés qui nous rejoignent. Après avoir acquis l'an passé trois sociétés dans le domaine du marketing digital, nous souhaitons poursuivre en 2021 notre dynamique de croissance externe via l'acquisition de sociétés aux compétences et expertises complémentaires, à l'instar de notre récente prise de participation dans le media-agence intégrée "Grand Mercredi", spécialiste de la population senior. Nous avons entrepris un développement important de nos activités avec l'ambition de devenir un leader européen du data marketing cross-canal à l'horizon 2025. La puissance de nos ressources financières conjuguée à l'accroissement de nos capacités nous permettront de bénéficier d'un effet de levier important sur le développement de notre Groupe."

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Rapport financier annuel 2020, le 16 avril 2021, après bourse

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021, le 28 mai 2021, après bourse.