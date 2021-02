ADLPartner : le chiffre d'affaires s'inscrit à 139,3 ME (+0,5%)

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe ADLPartner a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 139,3 ME, en progression de 0,5% par rapport à 2019, pour un Volume d'Affaires Brut stable à 287,5 ME.

Après un premier semestre résilient en retrait limité de 3% dans une conjoncture fortement perturbée, le Groupe a enregistré au second semestre une amélioration de ses performances commerciales avec une croissance de ses ventes de 3,6%. Le quatrième trimestre confirme la solidité de ce rebond avec un chiffre d'affaires de 40,2 ME, en progression de 4,2%.

Ce dynamisme a été soutenu par la mise en oeuvre de la nouvelle organisation autour de six pôles commerciaux qui permet au Groupe de renforcer le développement de ses offres en data marketing cross-canal en 'BtoC' et en 'BtoB' auprès de clients grands comptes et de nombreuses ETI.

Les ventes de l'exercice sont par ailleurs marquées par l'impact de l'arrêt programmé des prospections magazines sous la marque France Abonnements (-8,8 ME) et par l'intégration des trois acquisitions réalisées au cours de l'exercice dans le marketing digital (+3,1 ME).

Perspectives

Dans un environnement difficile, les réalisations de l'exercice 2020 confirment la pertinence des actions entreprises pour diversifier les marchés du Groupe et maintenir sa dynamique de développement. Bien que la conjoncture future reste incertaine, le Groupe est confiant dans ses perspectives. Il continue à optimiser ses investissements commerciaux dans ses activités magazines et assurances afin de soutenir ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Il s'appuie par ailleurs sur ses ressources financières pour renforcer durablement sa place d'acteur majeur de la data et du marketing digital en Europe grâce à une stratégie offensive de croissance externe.

Prochains rendez-vous

Résultats annuels 2020, le 26 mars 2021, après bourse.