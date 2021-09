ADL Partner prend une part majoritaire au capital de Reech

(Boursier.com) — ADLPerformance (Groupe ADLPartner) prend une participation majoritaire au capital de Reech, expert du marketing d'influence. L'entrée d'ADLPerformance au capital de Reech, sous la forme d'une prise de participation majoritaire, s'inscrit dans l'ambition d'ADLPerformance de devenir un leader du data marketing en Europe d'ici 2025. Reech (Rocket Marketing) est une entreprise experte du marketing d'influence et pionnière sur son marché. La société propose aux annonceurs différentes offres.

D'abord, elle élabore et déploie à la manière d'une agence les stratégies d'influence des plus grandes marques (Coca-Cola, Philips, Carrefour, Boulanger, Nature & Découvertes, Groupe Galeries Lafayette, Spontex, etc.). Technologie & data composant son ADN depuis les origines, l'entreprise commercialise également, depuis l'été 2020, sa solution SaaS d'influence 'Reech Influence Cloud' qui permet à plus de 50 organisations, à l'instar d'Yves Rocher, de piloter en toute autonomie l'ensemble de leurs actions d'influence. Enfin, RocketLinks, offre historique de la société, est la première plateforme d'achat et de vente d'articles sponsorisés avec 25.000 blogs et médias partenaires en France et à l'international permettant à 6.000 annonceurs de booster leur notoriété et leur trafic.

Reech (Rocket Marketing) est une société en forte croissance. Elle compte 60 collaborateurs et entend recruter une trentaine de collaborateurs sur les 12 prochains mois. La société devrait réaliser en 2021 un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros et a pour objectif de le porter à 20 millions d'euros d'ici 2024 (hors croissance externe).