ADL Partner : les tendances de la presse papier au temps du COVID

ADL Partner : les tendances de la presse papier au temps du COVID









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ADL Partner fait le point sur l'évolution des usages de la presse magazine en période COVID. Le groupe français expert du data marketing cross-canal et leader de la distribution d'abonnements magazines en France remarque un bouleversement des modes de consommation. Depuis sa création, il y a près de 50 ans, le Groupe ADLPerformance a toujours soutenu les abonnements à la presse magazine. Et en cette année si particulière, ADLPerformance a pu maintenir la quasi-intégralité de ses opérations marketing permettant à la fois d'aider la presse dans sa diffusion mais également de proposer aux consommateurs la possibilité de continuer à lire, s'instruire, se cultiver et se détendre... , indique Bertrand Laurioz, Président-Directeur-Général du Groupe ADLPerformance.

L'année 2020 est très particulière pour la presse magazine, marquée par un essor de la transformation digitale, une baisse du marché publicitaire, et de véritables difficultés dans la distribution en kiosque au 1er semestre.

Regain d'intérêt

Dans ce contexte sanitaire, les Français n'ont pas délaissé l'abonnement aux magazines papier. Pour ADL Partner, après un 1er semestre en baisse importante (en partie liée à une diminution des campagnes marketing), le Groupe a observé au 2e semestre 2020, à l'occasion du 2e confinement et des couvre-feux, une forte hausse des recrutements de nouveaux abonnements aux magazines papiers (+6,4% par rapport au 2e semestre 2019), montrant un regain d'intérêt des français pour une lecture sur support physique, proche de celui observé par les libraires pour les livres.

La pause papier des enfants !

La presse jeunesse a connu une augmentation très significative des nouveaux abonnements au 2e semestre 2020. Ainsi la presse destinée aux enfants de moins de 7 ans a connu +27% de hausse des abonnements sur le 2e semestre 2020 comparé au 2e semestre 2019 (+3% sur toute l'année 2020). La presse s'adressant aux enfants de 7 à 13 ans a progressé de +16% au 2e semestre 2020, comparé au 2e semestre 2019 (+3% sur toute l'année 2020). A l'heure où les écrans sont devenus les principaux amis de nos jeunes, les parents sont évidemment soucieux de l'apprentissage de la lecture ou tout simplement de permettre des pauses 'papier' à leurs enfants , explique Nancy Faure, Directrice Générale du Pôle Presse d'ADLPerformance.

S'occuper à la maison

Par ailleurs, Nancy Faure observe encore : Le temps contraint, que nous avons passé dans nos appartements et maisons en cette fin d'année, a favorisé un regain d'intérêt pour les activités liées à la maison ou à faire à la maison . Ainsi les recrutements d'abonnements aux magazines de la catégorie Maison/ Déco/ Jardin, après un 1er semestre difficile, ont progressé de plus de +17% au 2e semestre 2020 comparé au 2e semestre 2019 (chiffre significatif sur une catégorie déjà très forte), et ceux pour les magazines de Loisirs créatifs ont progressé de +16% au 2e semestre 2020 comparé au 2e semestre 2019. D

ans un registre de détente à la maison, la catégorie Jeux/mots croisés a progressé de +14% au 2e semestre (+4% sur l'année 2020) et la catégorie des magazines de Bande dessinée, de 66% au 2e semestre (+ 50% sur l'année).

Enfin, les magazines d'actualité ont connu une progression de leurs abonnements de plus de 16% au 2e semestre 2020 comparé au 2e semestre 2019 (+4% sur l'année) tandis que les magazines liés aux sciences ont vu leurs abonnements progresser de +7% au 2e semestre comparé au 2e semestre 2019.