ADL Partner : la marge résiste au 1er trimestre

(Boursier.com) — Dans un contexte sanitaire et économique toujours difficile, le Groupe ADL Performance enregistre au 1er trimestre 2021 une croissance solide de ses activités avec un chiffre d'affaires de 37,8 millions d'euros en progression de +6,2% et un Volume d'Affaires Brut de 75,9 ME en hausse de +4,3%.

La marge brute du groupe s'établit à 32,1 ME, en croissance de +4,5%.

La croissance est portée par le développement des activités de Marketing Digital (conseil et services marketing), dont la part dans les activités du Groupe atteint 30% de la marge brute à fin mars 2021, ( 26% à fin mars 2020). Cette dynamique reflète en particulier la forte traction des activités de conseil et le développement du périmètre d'activité dans les services marketing. Les activités à portefeuille confirment leur robustesse. L'évolution du chiffre d'affaires de l'activité Magazines est marquée par une base de comparaison défavorable compte tenu de l'arrêt de la commercialisation des offres sous la marque France Abonnements au 1er semestre 2020. Les activités Assurances affichent une croissance solide, animée par l'extension de l'offre produits.

Perspectives

Le Groupe optimise ses investissements commerciaux dans ses activités magazines et assurances afin de renforcer ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Il s'appuie parallèlement sur ses importantes ressources financières pour renforcer durablement sa place d'acteur majeur du marketing digital en Europe grâce à une stratégie offensive de croissance externe. Confiant dans ses perspectives, le Groupe ADLPerformance a pour ambition de devenir un leader européen du data marketing cross-canal à l'horizon 2025.