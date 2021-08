ADL Partner : la marge brute semestrielle est en hausse de 12%

(Boursier.com) — Après avoir enregistré une progression solide de ses ventes au 1er trimestre 2021, le Groupe ADL Partner / ADLPerformance a accéléré sa croissance au 2e trimestre, réalisant un chiffre d'affaires de 37,7 millions d'euros en progression de +29,1% par rapport au 2e trimestre 2020 et de +12,9% par rapport au 2e trimestre 2019, avant la crise sanitaire.

A l'issue du 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'établit à 75,5 ME, en progression de +16,4% par rapport au 1er semestre 2020, et de +12,9% par rapport au 1er semestre 2019. Le volume d'affaires brut ressort à 151,2 ME, en hausse de +10,7% par rapport au 1er semestre 2020. La marge brute du groupe s'établit à 63,9 ME, en croissance de +12% (57,1 ME en 2020).

Perspectives

Le Groupe ADL Partner optimise ses investissements commerciaux dans ses activités magazines et assurances afin de renforcer ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Parallèlement, ses importantes ressources financières lui permettent de mener une stratégie offensive de croissance externe afin de renforcer durablement sa place d'acteur majeur du marketing digital en Europe. Confiant dans ses perspectives, le Groupe ADLPerformance a pour ambition de devenir un leader européen du data marketing à l'horizon 2025.