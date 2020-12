ADL Partner : Bertrand Laurioz désigné Président Directeur Général

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le contexte évolutif de l'épidémie de Codiv-19 et de lutte contre sa propagation, l'Assemblée générale mixte de ADL Partner s'est tenue à huis clos, le 11 décembre, sous la présidence de Philippe Vigneron, Président du conseil de surveillance du Groupe ADLPartner. Le quorum s'est établi à 82,6%.

Les actionnaires, qui se sont exprimés par correspondance ou par procuration, ont approuvé l'intégralité des 19 résolutions proposées par le directoire du Groupe.

Dividende exceptionnel

L'Assemblée générale a décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 0,45 euro par action compte tenu de l'absence de distribution de dividende ordinaire décidée en juin dernier au titre de l'exercice 2019 dans le contexte alors d'incertitudes liées à l'épidémie de Covid-19.

La date de détachement de ce dividende exceptionnel est fixée au 16 décembre. Sa mise en paiement interviendra le 18 décembre.

Changement de mode de gouvernance

Les actionnaires ont décidé le changement de mode de gouvernance de la société qui se traduit par le passage d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance à une société anonyme à conseil d'administration. Cette évolution vise à simplifier les processus de décision opérationnels et s'inscrit dans le cadre de l'actualisation de la stratégie et de l'organisation du Groupe autour de six pôles commerciaux.

Les résolutions sur le changement corrélatif des statuts de la société, le transfert au Conseil d'administration des autorisations et délégations consenties par l'assemblée générale au directoire, ainsi que la politique de rémunération du Président Directeur Général et celle des mandataires sociaux, ont également été approuvées.

Nomination du Conseil d'administration

L'Assemblée générale a décidé la nomination au nouveau conseil d'administration de 11 administrateurs (5 femmes et 6 hommes) pour une durée de 3 exercices expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Les précédents membres du directoire et du Conseil de surveillance ont été reconduits aux fonctions d'administrateurs, à l'exception d'Olivier Riès, qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite, et de Xavier Bouton et Mme Isabelle Spitzbarth, qui avaient préalablement fait part de leur volonté de démissionner de leur mandat pour raisons personnelles.

L'Assemblée générale a également nommé 3 nouveaux administrateurs indépendants : Mme Delphine Grison, Stéphane Treppoz et Xavier Gandillot. Leur nomination permettra d'enrichir les compétences du Conseil et ses réflexions dans le cadre de ses décisions , estime le Conseil.

L'assemblée a enfin décidé de nommer Dinesh Katiyar en qualité de censeur, pour une durée de 3 exercices.

Nomination du Président-Directeur Général et du Vice-Président

Le Conseil d'administration réuni à l'issue de l'Assemblée générale a désigné Bertrand Laurioz en tant que Président Directeur Général.

Philippe Vigneron a été nommé Vice-Président du Conseil d'administration et président d'honneur.

Le conseil d'administration a également décidé la création de trois comités consultatifs et de leur composition :

- Le comité d'audit est composé de Mme Robin Smith, Mme Delphine Grison et Roland Massenet qui en assure la présidence.

- Le comité des nominations et des rémunérations est composé de Philippe Vigneron, Xavier Gandillot et Mme Robin Smith qui en assure la présidence.

- Le comité du développement est composé de Stéphane Treppoz, Roland Massenet, Dinesh Katyar et Bertrand Laurioz qui en assure la présidence.