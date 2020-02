ADL Partner acquiert Ividence

Afin de renforcer son positionnement sur l'ensemble de la chaîne de valeur du marketing digital, le Groupe ADL Partner, à travers sa filiale ADLP Digital, a finalisé début février l'acquisition des actifs de la société Ividence.

Cette acquisition permet au Groupe ADLPartner de se positionner sur le segment de la publicité native en forte croissance et de renforcer ses activités de génération de trafic et de leads qualifiés pour ses marques clientes et de monétisation d'audience pour les éditeurs. Le rachat d'Ividence illustre également la stratégie d'intégration verticale menée par le Groupe ADLPartner au sein de ses activités de marketing services, qui représentent désormais 30% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe en 2019, après avoir progressé de plus de 150% au cours des deux derniers exercices. A travers cette opération, le Groupe continue donc d'accroître sa taille critique et de renforcer sa place d'acteur majeur du data marketing cross-canal pour se placer aujourd'hui dans le top 15 des agences de services marketing en France.

Basée à Paris, Ividence figure parmi les leaders de son secteur en Europe. La société a réalisé une marge brute d'1 millions d'euros en 2019 et est profitable.

Fondée en 2008, Ividence propose une solution AdTech propriétaire qui permet de diffuser des annonces natives en mode programmatique et en temps réel dans des emails opt-in, principalement à travers des newsletters. Cette solution permet d'enrichir le marketing digital des marques en valorisant les atouts d'éditeurs prestigieux comme Prisma Media, 20Minutes, Outbrain, Planet, Webedia, M6, et d'annonceurs partenaires comme PSA, KIA, Air France, Marco&Vasco, Lidl, ORPI, Butagaz...