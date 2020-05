ADL Partner a correctement défendu ses ventes au 1er trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe ADLPartner réalise au 1er trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 35,6 millions d'euros en progression de 6,3% et un volume d'affaires brut de 72,7 millions d'euros en hausse de +3,4%. Cette dynamique est toujours largement tirée par le développement des activités de marketing digital en phase avec la stratégie du Groupe axée sur l'innovation marketing par la data, à la fois par croissance organique et par croissance externe.

L'impact de la pandémie de Covid-19 a été limité sur ce 1er trimestre 2020. Cependant, dans le respect de la santé et de la sécurité de l'ensemble de ses collaborateurs, le Groupe ADLPartner a mis en place les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de ses activités avec la généralisation du travail à domicile. Au cours des 2 derniers mois, la Groupe a réduit le volume de ses campagnes de prospection dans les activités magazines et assurances, compte tenu des difficultés d'acheminement des courriers et des décisions de certains partenaires de reporter leurs opérations d'acquisition ou de fidélisation de clients. Ces opérations redémarrent progressivement depuis la mi-mai. Il faut toutefois noter que pendant le confinement les magazines ont été correctement servis au portefeuille d'abonnés, qui n'a pas enregistré un surcroît d'annulations.

Les activités de marketing digital sont fortement touchées par le report ou la diminution de certains budgets par les annonceurs dans un contexte totalement inédit. Cet impact sera significatif sur le chiffre d'affaires et le résultat du 1er semestre.

Au niveau de ses perspectives, le Groupe ADLPartner demeure confiant dans sa capacité à traverser la crise. Il anticipe une baisse de son chiffre d'affaires au 2e trimestre 2020. Par précaution, le Groupe a eu recours à certains dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs publics en France afin de préserver sa trésorerie et optimiser ses coûts.

Dans ses activités magazines et assurances, le Groupe continue à optimiser ses investissements commerciaux afin de renforcer ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. L'arrêt de la commercialisation de ses offres sous la marque France Abonnements sera finalisé au cours du semestre. Dans ses activités de marketing digital, le Groupe affirme ses ambitions en s'appuyant sur d'importantes ressources financières pour poursuivre une stratégie active de croissance externe dans des domaines à fort potentiel et ainsi renforcer sa place d'acteur majeur de la data et du marketing digital en Europe.