ADL Partner : 138 ME de chiffre d'affaires en 2019

ADL Partner : 138 ME de chiffre d'affaires en 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 4e trimestre 2019, le chiffre d'affaires d'ADL Partner est en croissance de 7,8% à 38,6 millions d'euros par rapport à une base de comparaison élevée en 2018 (35,8 ME).

Le Groupe ADLPartner enregistre pour l'exercice 2019 un chiffre d'affaires de 138,6 ME, en croissance de +10,9% par rapport à 2018. Le Volume d'Affaires Brut s'élève à 287,8 ME, en progression de +4,2% par rapport à 2018 (276,2 ME) .

Perspectives

Dans les activités de marketing services, le Groupe ADLPartner mène une stratégie axée sur l'innovation marketing par la data, à la fois par croissance organique et par croissance externe, et reste attentif aux opportunités d'acquisition sur des expertises complémentaires. Le Groupe dispose des moyens financiers nécessaires pour soutenir ce développement.

Parallèlement, le Groupe poursuit ses investissements commerciaux dans son offre ADL et dans sa filiale ADLP Assurances avec l'objectif de renforcer ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents, alors que les produits ADD et LOAV verront l'arrêt de leurs ventes sous la marque France Abonnements à partir du premier semestre 2020.